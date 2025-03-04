ЦСКА — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.00.

«Четвёртое и заключительное армейское дерби в этом сезоне КХЛ — пока 2:1 в пользу СКА. Сможет ли ЦСКА сравнять счёт и нанести СКА пятое поражение подряд? Узнаем вечером во вторник, а пока давайте ознакомимся с текстовым прогнозом на этот матч.

Глядя на то, как команды играли в этом сезоне, хочется сразу предложить вам влепить на ТБ. Посудите сами: победа СКА дома в овертайме 5:4, победа ЦСКА дома 6:5, победа СКА дома 6:3.

16:13 — разница голов. 29 шайб за три матча — это примерно 9.6 в среднем за матч. Если убрать один гол из овертайма, то будет 28 голов — это чуть меньше, но всё равно 9.3 в среднем за матч. Это очень много.

Плюс есть тенденция, что побеждают хозяева. А тут ещё и текущая форма команд накладывается: у ЦСКА четыре победы подряд, а у СКА наоборот, четыре подряд поражения с ощутимой разницей голов — 7:15.

Команды при определённых раскладах могут встретиться уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, и эта серия получилась бы весьма интригующей. Любопытно, что ещё пару сезонов назад оба армейских коллектива почти гарантировано играли в финале Западной конференции, а теперь всё уже не так однозначно.

И про результативность. Я на самом деле думаю, что голов много не будет. ЦСКА уже на путях кубкового хоккея и мало что позволяет делать своим соперникам. СКА хоть и обладает приличным атакующим потенциалом, всё-таки имеет трудности с голами в последних матчах. Думаю, будет всё строго. Игра уровня плей-офф.

Поэтому я не буду гадать победителя, а просто возьму ТМ 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».