«Бостон» – «Нэшвилл»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Бостон» – «Нэшвилл».

Ставка: победа «Бостона» за 2.18.

«Горячая пора наступает для «Бостона», который за полтора месяца до окончания регулярного чемпионата находится лишь на 11-м месте в Восточной конференции. Правда, до зоны плей-офф всего два балла, но у идущего восьмым «Детройта» есть два матча в запасе. В последний месяц «Брюинз» показывают слабые результаты — шесть поражений в девяти матчах. После паузы была одержана лишь одна победа — над аутсайдером «Питтсбургом» (3:2). В последнем матче «Бостон» уступил «Миннесоте» (0:1), а результативная серия Давида Пастрняка, которая длилась 17 матчей, завершилась. Но уже 4 марта у лидера «Мишек» может начаться новая победная серия — в гости едет один из аутсайдеров Запада.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 марта 2025, среда. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нэшвилл» на 14 месте в конференции и уже давно лишился реальных шансов на плей-офф. В последних пяти матчах команда потерпела четыре поражения. Стивен Стэмкос, который пришел в команду летом и должен был стать одним из ее лидеров, не набирает очков с 23 января — уже 13 матчей без результативных действий. В этом сезоне команды уже встречались: 22 октября «Предаторз» победили (4:0). Однако сейчас ситуация может измениться. Несмотря на неудачный сезон «Бостона», эта команда все равно выглядит солиднее «Нэшвилла» и еще не потеряла шансы на плей-офф. Ставим на победу «Брюинз», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».