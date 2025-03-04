«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» за 1.95.

«Опять они играют друг с другом. «Реал» против «Атлетико» – мадридское дерби. Команды настолько хорошо изучили друг друга и настолько хорошо знают свои сильные и слабые стороны, что здесь разглагольствовать не надо. Два раза в этом году команды сыграли вничью – 1:1. В недавнем матче «Реал» имел большое преимущество в игре с «Атлетико», но сумел выжать только ничью с этим спорным пенальти.

Но сколько уже прошло с того времени? «Реал» выбил «Манчестер Сити», потерял лидерство в чемпионате Испании, проиграл в последнем туре «Бетису» на выезде. Анчелотти был очень недоволен игрой своей команды и сказал, что с таким футболом сложно дальше бороться за чемпионство.

«Атлетико», в свою очередь, тоже в тяжелейшем матче дожал «Атлетик» благодаря Альваресу – хорошая получилась атака и передача. Сейчас Альварес в отличной форме и выглядит действительно очень здорово, как, впрочем, и весь коллектив Симеоне. Но «Атлетико» должен был на неделе проигрывать кубковый матч «Барсе», однако каким-то чудом совершил подвиг. У «Атлетико» очень мощная и длиннющая беспроигрышная серия в чемпионате. В Кубке «Атлетико» хорошо играет, но где-то команда сорвётся, в какой-то момент может не выдержать заданный темп и уступить.

Я думаю, что мадридский «Реал», играющий дома на «Бернабеу» в матче Лиги чемпионов, после неудачной игры с «Бетисом» покажет совсем другой футбол. Мы увидим другого Мбаппе, другого Винисиуса, совсем другую оборону. Ведь против «Бетиса» они выглядели, мягко говоря, как школяры в некоторых моментах: «привозили» себе пенальти и дали игроку «Бетиса» забить без сопротивления после розыгрыша углового.

В общем, я веду к тому, что на данном этапе, хоть «Реал» недавно неудачно сыграл с «Бетисом», на мой взгляд, он сильнее, чем «Атлетико». И в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» просто необходимо это показать и доказать. Поэтому в мадридском дерби я ставлю на победу «Реала» за отличный коэффициент – 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».