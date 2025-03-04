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«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико».

Ставка: ничья или победа «Реала» с разницей в один мяч за 1.77.

«В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов состоится мадридское дерби. «Реал» дома сыграет против «Атлетико». Интересно, что последние три матча между этими командами закончились с одинаковым счетом 1:1. Я вполне допускаю, что и в этой встрече сценарий повторится.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» сейчас уже упустил лидерство в чемпионате Испании, пропустил вперед даже «Атлетико» и идет на третьем месте. Игра приобретает дополнительный смысл, так что противостояние будет жестким. Безусловно, «Атлетико» будет играть в свой футбол, довольно жестко и не давать звездам «Реала» раскрыться.

Поэтому мой первый прогноз, в который я верю больше всего,— это победа мадридского «Атлетико» по желтым карточкам. То есть они их соберут больше, чем «Реал». Второй прогноз, с учетом того что «Реал» играет дома, — комбинированный: ничья или победа «Реала» с разницей в один мяч», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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