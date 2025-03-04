«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико».

Ставка: ничья или победа «Реала» с разницей в один мяч за 1.77.

«В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов состоится мадридское дерби. «Реал» дома сыграет против «Атлетико». Интересно, что последние три матча между этими командами закончились с одинаковым счетом 1:1. Я вполне допускаю, что и в этой встрече сценарий повторится.

«Реал» сейчас уже упустил лидерство в чемпионате Испании, пропустил вперед даже «Атлетико» и идет на третьем месте. Игра приобретает дополнительный смысл, так что противостояние будет жестким. Безусловно, «Атлетико» будет играть в свой футбол, довольно жестко и не давать звездам «Реала» раскрыться.

Поэтому мой первый прогноз, в который я верю больше всего,— это победа мадридского «Атлетико» по желтым карточкам. То есть они их соберут больше, чем «Реал». Второй прогноз, с учетом того что «Реал» играет дома, — комбинированный: ничья или победа «Реала» с разницей в один мяч», — приводит слова Мора «РБ Спорт».