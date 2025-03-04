«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«Мадридское дерби состоится не в рамках испанских турниров, а в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обе команды, конечно, пожалели о таком жребии, учитывая, что сейчас они находятся примерно в равной форме.

На данный момент противники борются за лидерство в Примере. Они уже давно шли бок о бок на верхушке турнира, деля топ-3 с «Барселоной». Сейчас выгоднее положение у «Атлетико», он стоит выше с 56 очками. Ранее лидировал «Реал», но он начал проваливаться в последних турах.

Слишком часто начала оступаться команда Анчелотти — всего одна победа в пяти турах. Так играть, когда ты борешься за чемпионство, конечно, нельзя. И это при том, как долго до этого «сливочные» побеждали и пытались догнать «Барсу». И как только это произошло, начались неудачи у «Реала», пусть и определённая роль травм в этом тоже есть.

Причём далеко не всегда тяжёлые соперники были у «Реала» в последнее время — 0:1 от «Эспаньола», 1:1 с «Осасуной», да даже 1:2 с «Бетисом». Совсем необязательные неудачи. «Атлетико» тоже, конечно, мог бы и раньше подняться в топ-2, он дважды сыграл вничью недавно, в том числе с «Сельтой».

Еще одна ничья в Ла Лиге у них общая — в дерби они не определили победителя (1:1). Причём именно с таким счётом завершались их три последние игры. Высока вероятность, что и сейчас противники сыграют осторожно. «Атлетико» так и вообще не повезло с графиком, ему, помимо двух матчей с «Реалом», ещё дважды с «Барселоной» предстоит скоро играть в разных турнирах.

Но всё-таки думаю, что последние неудачи мотивируют «сливочных». Это не в их стиле — начать часто проигрывать. Плюс это ЛЧ, тут у «Реала» всегда есть дополнительная мотивация. Так что ставлю на его победу со счётом 2:1 — котировка 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».