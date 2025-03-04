«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов в Испании

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обе команды находятся в отличном эмоциональном и игровом состоянии (не нужно обращать внимание на потерю трех очков в последнем туре «Реалом»). «Сливочные» проиграли «Бетису» на выезде 1:2 первого марта, а «Атлетико» в очень сложной игре дома добился положительного результата, со счётом 1:0 был обыгран сильный «Атлетик» Бильбао. И поэтому «Барселона» на данный момент — лидер чемпионата Испании, «Атлетико» — второй, а «Реал» — третий. Но вся борьба за чемпионство ещё впереди.

А у нас Лига чемпионов, и этот матч достоин, минимум, полуфинала. Вы спросите: почему? А просто потому, что ещё в одном матче 1/8 играют две топ-команды, ПСЖ с «Ливерпулем». И так произошло по причине того, что был новый формат проведения предварительного этапа, в котором «Реал» занял 11 место, позволяющее продолжить участие в ЛЧ, но с 1/16, где был уверенно обыгран «Ман Сити». А «Атлетико» вышел напрямую в 1/8 финала.

И нет сомнений, что команду, которая выйдет в 1/4, мы узнаем во втором матче на стадионе «Метрополитано». Об этом говорит статистика матчей между ними. Внимание, в последних восьми матчах в разных турнирах было зафиксировано семь ничейных результатов, а «Реал», при этом, не выиграл ни разу — три последних матча, два из которых прошли на «Сантьяго Бернабеу», закончились с одинаковым счётом 1:1.

Поэтому аккуратный прогноз: «Атлетико» с форой (+1) за 1,47, предлагаю. Но я стараюсь так же предлагать ставку выше 1.70, хотя угадываю редко) Я за «обе забьют» за 1,80. В последних девяти матчах между ними команды хотя бы по разу забивали. «Реал» дома забивает 13 матчей подряд, «Атлетико» на выезде из 14 последних игр промахнулся лишь раз. Так что «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».