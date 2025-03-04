«Брюгге» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Бельгии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.46.

«Брюгге» и «Астон Вилла» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Кажется, что в этой паре интриги нет. С другой стороны, бельгийцы в прошлом раунде тоже не имели статуса фаворита, а по итогу прошли дальше. Так что и тут англичанам легко вряд ли будет.

«Брюгге» в 1/16 финала встретился с «Аталантой» и не являлся фаворитом. Бергамаски сильны в этом сезоне, в чемпионате Италии высоко идут. Однако в обоих их матчах была зафиксирована победа бельгийцев — 2:1 и 3:1. В первой игре всё шло к ничьей, чёрно-синие давали отпор итальянцам, сумев забить второй мяч на последних минутах. В ответном противостоянии инициатива полностью была за «Аталантой», но она провалила матч, не реализовав свои шансы, тот же Лукман пенальти не забил. «Брюгге» же был хорош, в первом тайме смог трижды отличиться.

«Астон Вилла» же в 1/16 финала не участвовала, в групповом этапе ЛЧ она финишировала в топ-8 и напрямую прошла в 1/8. Правда, сильно много отдыха у команды Эмери всё равно не было. Турниры в Англии не давали расслабиться. В середине прошлой недели был тур в АПЛ, в котором «львы» ещё и проиграли — 1:4 «Кристал Пэлас». А пару дней назад они уже в Кубке Англии выбили «Кардифф» (2:0). В целом чередовал коллектив разные результаты в последнее время, в том числе не проиграл он «Ливерпулю» (2:2) и победил «Челси» (2:1).

В целом я тут больше верю в успех представителя Англии. Дело даже не только в уровне, а он у «Астон Виллы» выше, те же Асенсио и Рашфорд в отличном состоянии находятся. У «львов» только что был матч с лёгким соперником в Кубке, состав был смешанный. «Брюгге» же выступает параллельно только в чемпионате, где ещё и в последнее время не выигрывал. К тому же Эмери — опытный тренер, выигрывавший еврокубки.

Так что я тут выбираю ставку на победу «Астон Виллы» за 2.46», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».