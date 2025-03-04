ПСВ — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.45.

«ПСВ против «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Нидерландцы уже смогли выбить из турнира сильного соперника. Но я не думаю, что сейчас у них в этой паре есть шанс.

После первого стыкового матча казалось, что интриги в их противостоянии с «Ювентусом» уже нет. Туринцы победили 2:1. Хотя победа эта не была доминирующей, ПСВ давал отпор. И через неделю он смог сотворить мини-сенсацию. Особенно во втором тайме отлично выступила команда Петера Боша, довела встречу до дополнительного времени, в котором забила третий мяч — 3:1, общий счёт 4:3.

Правда, видно, что тяжёлый график плохо влияет на ПСВ. В домашних турнирах он не выигрывал давно, с начала февраля. Во время противостояния с «Юве» подопечные Боша в чемпионате не справились с «Утрехтом» (2:2) и «Гоу Эхед Иглс» (2:3), и от последнего же вылетели из Кубка (1:2). Так что дела складываются у ПСВ не лучшим образом, в чемпионате они уже отстали от «Аякса».

У «Арсенала» схожая ситуация в чемпионате Англии — почти гарантированное второе место, отставание от лидера, которое будет уже тяжело отыграть. При этом в последних матчах «канониры» тоже очки теряли, хотя в стыковых матчах ЛЧ они не участвовали. Но график игр в Англии не щадит никого, были встречи в середине недели. В итоге команда Артеты не прошла в финал Кубка лиги, её остановил «Ньюкасл» (0:2 оба раза), а в последних турах АПЛ она не сумела обыграть «Вест Хэм» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:0).

Тут вроде бы больше хочется верить в успех англичан. Но форма соперников почти ничем не отличается — оба в последнее время проводят много игр, каждые три-четыре дня. Результаты их тоже схожие, много неудач. Остаётся индивидуальный уровень мастерства игроков, тренерские задумки. А в этом «Арсенал» превосходит соперника всё-таки. Однако матч будет проходить дома у ПСВ, где он сумеет сдержать противника», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».