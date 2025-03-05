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«Бенфика» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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В среду, 5 марта, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) состоится первый матч пары «Бенфика» — «Барселона» в Лиге чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается в 3.80 — около 26% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 4.20 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лиссабоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1 (7.80).

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