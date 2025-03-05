«Бенфика» — «Барселона»: прогноз на матч в Лиссабоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.40.

Конечно, «Бенфика» может пустить пыль в глаза результатами своих последних матчей. За пять игр в разных турнирах с 12 февраля команда одержала четыре победы всухую. Над «Брагой» (1:0) в Кубке Португалии, над «Боавиштой» (3:0) и «Санта-Кларой» (1:0) в Примейре, а также над «Монако» (1:0) в первой стыковой встрече Лиги чемпионов.

Не ведитесь на это. Уровень сопротивления на португальской арене куда ниже, чем может предложить «Барселона». А с «Монако» в какой-то степени даже повезло. Во-первых, французы на тот момент переживали небольшой кризис. Во-вторых, даже так в ответной встрече, которая проходила в Лиссабоне, забили три мяча — 3:3.

«Барселона» Ханс-Дитера Флика давно переварила свой кризис, который пришёлся на ноябрь-декабрь 2024 года. Сейчас у команды всё прекрасно. А накануне она разгромила «Реал Сосьедад» со счётом 4:0. Отдельно стоит заметить, что каталонцы провели встречу в большинстве с 17-й минуты. Соответственно, сэкономили много сил.

В предстоящем матче с «Бенфикой» при таких раскладах логично снова ждать голы. Тем более что, когда соперники встречались на общем этапе в Португалии, они на двоих забили девять мячей. Тогда со счётом 5:4 выиграла «Барселона». Хозяева, конечно же, окажут сопротивление, но в Испанию в любом случае полетят в плохом настроении.