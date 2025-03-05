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«Бавария» — «Байер»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

«Бавария» — «Байер»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов
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5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 4.40 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).

В то же время аналитики считают, что матч «Бавария» — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.66.

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