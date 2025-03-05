«Бавария» — «Байер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Бавария» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет за 2.04.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Отрыв от «Байера» большой — восемь очков. В середине февраля у «Байера» были все шансы сократить отставание, победив в очной встрече, но не повезло — 0:0.

Хаби Алонсо с особым старанием подготавливает своих подопечных к матчам с «Баварией». А уж как настроит на схватку в Лиге чемпионов, даже страшно представить. Клуб из Леверкузена не проиграл ни одной из шести последних очных встреч — три победы и три мирных исхода.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 за 2.04. Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён. Беспроигрышная серия его подопечных на выезде в первенстве насчитывает 29 матчей (21 победа и восемь мирных исходов). Мюнхенцы вроде бы имеют преимущество по уровню исполнителей, но на поле этого не видно.