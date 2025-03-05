«Фейеноорд» — «Интер»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 5.60 (17%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.50 (22%).

В то же время аналитики считают, что матч «Фейеноорд» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.76.