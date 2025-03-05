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«Фейеноорд» — «Интер»: прогноз на матч в Нидерландах

«Фейеноорд» — «Интер»: прогноз на матч в Нидерландах
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Фейеноорд» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.50.

«Интер» забивает больше всех в Серии А, но в Лиге чемпионов и на последнем отрезке сезона в чемпионате Италии показатели совсем скромные: 11 мячей в восьми играх и пять мячей в шести играх соответственно. Часто подводит завершение.

«Фейеноорд» смог сдержать натиск «Баварии» (3:0) и «Милана». Сводить к нулю старания звёздных нападающих грандов у клуба из Роттердама получается хорошо. Особенно на своём поле. Маловероятно, что первый матч с «Интером» получится результативным.

В то же время пределом возможностей «Фейеноорда» видится ничья. «Милан» получилось пройти благодаря глупому удалению Тео Эрнандеса. Если бы не оно, «россонери» могли бы довести дело до победы и выйти в следующую стадию турнира. Заключить пари на Х2 + ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Подопечные Симоне Индзаги потерпели в этом сезоне всего лишь пять поражений. Лига чемпионов любит радовать сенсациями, но в этот раз неожиданностей не предвидится.

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