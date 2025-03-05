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«Ак Барс» — «Автомобилист»: букмекеры определили фаворита матча КХЛ

«Ак Барс» — «Автомобилист»: букмекеры определили фаворита матча КХЛ
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В среду, 5 марта, в Казани состоится матч «Ак Барс» — «Автомобилист». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанцам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.04, что можно представить как 48% вероятности.

Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 28% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70 (26%).

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.00. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.57.

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