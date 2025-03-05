«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.94.

Любопытно, что соперники не так давно встречались друг с другом. Дело было в конце февраля в Екатеринбурге. Тогда встреча получилась напряжённой, с большим числом силовых с обеих сторон. В духе плей-офф. А завершилась со счётом 2:1 в пользу принимающей стороны. Счёт в сезонной серии — 2-1 в пользу казанцев. Вполне возможно, уральцы захотят до кучи сейчас сравняться.

Вот только теперь у «Ак Барса» начинается домашняя серия, и на своём льду он показывает сдержанный хоккей. За 29 игр пропустил лишь 57 шайб при 84 забитых. «Автомобилист», в свою очередь, один из лучших по количеству набранных очков в гостях. Да и тоже довольно надёжен. При этом приедет в Казань после гостевых поражений от «Металлурга» и «Динамо» М, где забросил суммарно две шайбы.

Учитывая, что команды уже начали готовиться к плей-офф, ждать голевого парада в предстоящей встрече мы бы не стали. Тотал меньше 5 шайб в качестве ставки выглядит интересно. Такой вариант зашёл в трёх из пяти предыдущих игр КХЛ с участием казанцев и в четырёх из пяти предыдущих игр КХЛ с участием екатеринбуржцев.