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Названы шансы Овечкина забить в матче с «Рейнджерс»

Названы шансы Овечкина забить в матче с «Рейнджерс»
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В четверг, 6 марта, на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Рейнджерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34% вероятности. На овертайм дают 4.20 (22%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70. На послематчевую серию буллитов можно поставить за 8.60.

Гол в исполнении российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.85 (55%).

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