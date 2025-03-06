«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч 6 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу «Рейнджерс» — «Вашингтон».

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал меньше 6.5 гола за 2.20.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне выглядит хуже, чем в прошлом. По крайней мере если заглянуть в турнирную таблицу. Отставание от топ-6 Восточной конференции составляет шесть очков. Игр в запасе ещё много, как мы уже поняли, но работы непочатый край. Собственно, в последнее время нью-йоркская команда и засучила рукава.

Из пяти прошлых матчей в НХЛ «Рейнджерс» победили в четырёх, пропустив суммарно лишь семь шайб на данном отрезке. А последние две встречи — с «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» — вообще выиграли с одинаковым счётом 4:0. Хорошо поработали как Игорь Шестёркин, так и его сменщик — Джонатан Куик. Заработали по шат-ауту.

Кроме того, в прошлой очной встрече в начале 2025 года «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счётом 7:4. Наверняка у ньюйоркцев осталось желание поквитаться. С учётом небольшой ямы в результатах гостей и, напротив, подъёма в результатах хозяев, можно ждать от вторых хорошего выступления. 1Х + ТМ 6.5 шайбы здесь подойдёт.