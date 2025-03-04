«Реал» — «Атлетико»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ

4 марта в рамках первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Реал» примет «Атлетико». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» стартует в 23:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в мадридском дерби, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

«Реал» хуже соперника выступил в рамках общего этапа. Поэтому «сливочные» были вынуждены пройти стадию матчей 1/16 финала. Там они попали на «Манчестер Сити». Коллектив Карло Анчелотти добился победы в обоих встречах, дважды забив по три гола. Особенно ярко себя проявил основной форвард команды Килиан Мбаппе, оформивший в ответной встрече хет-трик.

По данным испанских СМИ, ветеран «Реала» Лука Модрич намерен продлить соглашение с клубом ещё на один год. Ещё одна радостная новость для болельщиков сливочных заключается в том, что трансфер Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» всё ближе к завершению. Не обошлось и без грустных событий. Полузащитник Даниель Себальос выбыл из строя из-за мышечной травмы на неопределённый срок.

«Атлетико» не может похвастаться успешной историей противостояния с «Реалом» в Лиге чемпионов. В 2014 и 2016 годах «матрасники» проигрывали данному оппоненту в финале. В 2015-м и в 2017-м вылетали в плей-офф в матчах именно против «сливочных». В текущем сезоне команды провели два очных поединка. Они дважды сыграли вничью в рамках Ла Лиги. Обе встречи завершились с одинаковым счётом 1:1.

Коллектив Диего Симеоне занял на общем этапе пятое место и напрямую вышел в 1/8 финала. Ответная игра соперников состоится 12 марта на поле «матрасников».

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110