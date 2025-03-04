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Финал в Дубае и вечеринка с Luxury Girl. Завершилась первая поездка проекта PARI SECRET

Финал в Дубае и вечеринка с Luxury Girl. Завершилась первая поездка проекта PARI SECRET
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Букмекерская компания PARI провела первый масштабный выездной ивент для участников клуба PARI SECRET. Клиенты отправились в путешествие в Дубай и посетили финал турнира ATP-500 по теннису.

В начале 2025 года PARI представила программу лояльности PARI SECRET — уникальное предложение для VIP-игроков. Программа предлагает своим клиентам не только кешбэк в размере до 30% реальными деньгами, но и новые уникальные впечатления на особых мероприятиях. Одним из таких ивентов стала поездка на финал ATP-500 в Дубай.

Клиенты PARI увидели своими глазами триумф греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и провели три насыщенных дня в пятизвёздочном люкс-отеле Hyatt. Для участников программы PARI SECRET была организована закрытая вечеринка на яхте. Также клиенты PARI играли в теннис и гольф. Компанию премиум-игрокам составила Luxury Girl — менеджер ярких эмоций PARI. Все расходы взяла на себя компания PARI.

«Поездка в Дубай на ATP-500 — первое событие в списке тех, что компания PARI готовит для VIP-игроков. Впереди участников PARI SECRET ждут новые уникальные ивенты и секретные мероприятия, которые зададут новые стандарты премиального обслуживания в беттинге», — поделился СЕО PARI Руслан Медведь.

Концепция PARI SECRET строится вокруг ухода от архаичных атрибутов премиальности и создания современного и стильного сообщества клиентов, которые любят играть и хотят много получать взамен. Для участников PARI SECRET доступны не только секретные мероприятия и поездки на крупные мировые события с оплатой трансфера и проживания, но и эксклюзивные подарки, мерч, персональные бонусы и другие сюрпризы.

Реклама. 18+ ООО «БК «ПАРИ» ИНН 7703365167

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