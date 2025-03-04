Блогер Тигина попробовала себя в качестве тренера вратарей «Сочи»

Амбассадор БЕТСИТИ Ольга Тигина после поездки к махачкалинскому «Динамо» посетила тренировочные сборы южан.

Чемпионка России по футзалу снова провела полноценную тренировку с мужской командой, попробовала себя в роли тренера вратарей, получила оценку своих умений от помощника главного тренера «Сочи» Эдуардо Докампо, а также заглянула в номер к игрокам Вячеславу Литвинову и Кириллу Кравцову.

Ролик вышел при поддержке БЕТСИТИ. Посмотреть его можно на VK и YouTube.

Тигина завершила футбольную карьеру в 2022 году, после чего выступала в Медиалиге за команды «Деньги», «На Спорте» и «Тандем».

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