«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3 за 1.98.

«ПСЖ» сейчас играет чуть ли не лучше всех в Европе, хотя «Ливерпуль» может с этим поспорить. Действительно, «Ливерпуль» прошёл групповой этап вообще без осечек и выглядел превосходно.

Очень сложно что-то прогнозировать на эту встречу, тем более это первая игра. «ПСЖ» сейчас много забивает. Дембеле в сумасшедшем огне – он лучший бомбардир в 2025 году среди всех игроков. Салах творит что-то невероятное за «Ливерпуль», в каждом матче отмечается результативными действиями. «Ливерпуль» ездил к «Ман Сити» и дал настоящий мастер-класс, просто «пришивая» соперника в первом тайме с очень органичной и выстроенной игрой.

В общем, в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» может быть всё что угодно. Я долго ковырялся в линии и прогнозах, размышляя, что предложить. «ПСЖ» даже идёт фаворитом у букмекеров, поскольку играет дома, но «Ливерпуль» в этой Лиге чемпионов ещё ни разу не проигрывал. Можно сыграть от «Ливерпуля», можно – от «ПСЖ».

Я сыграю от тотала. Учитывая, что обе команды сейчас в потрясающей форме, но матч плей-офф, вряд ли кто-то захочет сильно раскрываться. «Ливерпуль» наверняка рассчитывает решить всё на «Энфилде» при сумасшедшей поддержке своих болельщиков. А «ПСЖ» нужно добывать преимущество дома. При этом «Ливерпуль» хорошо играет в обороне и умеет грамотно выстраивать игру.

Я думаю, что матч получится «низовым». Мой прогноз – ТМ (3) за коэффициент 1.98. Также рассмотрел бы вариант ТМ (3.5) и ставку на то, что «Ливерпуль» попадёт в офсайд два раза – ТБ (1.5) офсайда у красных за 1.85. Это логично, ведь «ПСЖ» будет стараться высоко прессинговать, а «Ливерпуль» будет убегать в контратаки. Думаю, игра будет осторожной, без большого количества моментов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».