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«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Париже
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«ПСЖ» сыграет против «Ливерпуля». Обе команды возглавляют таблицу в своих чемпионатах, причём очень уверенно. Почти наверняка они станут чемпионами. Поэтому можно делать акцент именно на грядущую встречу.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это очень атакующие команды, они много забивают, и я думаю, что нападающие справятся с задачей лучше защитников. Очень уж они хороши именно в атаке. Стиль этих команд, особенно «ПСЖ», — ультраатакующий. Так что, думаю, голов в этом матче будет много. С учётом формы «Ливерпуля», мне всё равно кажется, что этот клуб не проиграет или, может быть, даже победит.

Первый мой прогноз — обе команды забьют и тотал будет больше 2,5 гола. Второй прогноз — «Ливерпуль» забьёт не менее двух голов. Третий прогноз — Салах забьёт гол. Всё-таки он находится в прекрасной форме», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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