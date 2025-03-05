«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Париже

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«ПСЖ» сыграет против «Ливерпуля». Обе команды возглавляют таблицу в своих чемпионатах, причём очень уверенно. Почти наверняка они станут чемпионами. Поэтому можно делать акцент именно на грядущую встречу.

Это очень атакующие команды, они много забивают, и я думаю, что нападающие справятся с задачей лучше защитников. Очень уж они хороши именно в атаке. Стиль этих команд, особенно «ПСЖ», — ультраатакующий. Так что, думаю, голов в этом матче будет много. С учётом формы «Ливерпуля», мне всё равно кажется, что этот клуб не проиграет или, может быть, даже победит.

Первый мой прогноз — обе команды забьют и тотал будет больше 2,5 гола. Второй прогноз — «Ливерпуль» забьёт не менее двух голов. Третий прогноз — Салах забьёт гол. Всё-таки он находится в прекрасной форме», — приводит слова Мора «РБ Спорт».