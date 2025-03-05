«Бенфика» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.60.

«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, а «Бенфика» делит первое и второе место со «Спортингом». Обе команды много забивают, поэтому один из очевидных прогнозов — это «верх». Вообще, любимый счёт «Бенфики» — 3:2 в их пользу, иногда они играют 3:3. Если «Барселона» ловит кураж, то тоже способна забить очень много. В последних играх каталонцы демонстрируют хорошую результативность.

Вообще, атаки у обеих команд очень сильные. Тем более стиль «Барселоны» подходит под игру «Бенфики», где ключевую роль в обороне по-прежнему играет возрастной Отаменди. Если «Барселона» включит скорости, начнёт быстро перемещаться и комбинировать, футболисты «Бенфики» просто не будут успевать за ними.

«Барселона» — один из фаворитов этого турнира. Команда сейчас в отличной форме, Левандовский забивает, другие атакующие игроки, такие как Ямаль, активно помогают. В центре поля идет постоянная ротация, конкуренция высокая, и каждый выходящий игрок, тот же Ольмо, способен усилить игру.

Я ожидаю результативный матч, в котором победить должна «Барселона». Сине-гранатовые сейчас просто сильнее. Однако учитывая, что каталонцы часто попадаются в офсайды, а команды высокого уровня умеют этим пользоваться, думаю, что «Бенфика» забьёт минимум один гол.

Мой прогноз на этот матч: ТБ (2.5) и обе забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».