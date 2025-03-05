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«Бенфика» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на встречу Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на встречу Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.30.

«Всем смотревшим прошлый очный матч, где со счётом 5:4 выиграла «Барселона», кажется, что «Бенфика» довольно сильна. И в этих словах есть резон, но это был только групповой этап, и «Барселона» тогда практически всё для себя решила.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас каталонцы стали другими, и в ключевых встречах они не будут повторять ошибки и допускать оплошности, как было в игре с «Атлетико» Мадрид. И в прессинге «Барселона» тоже добавила. Я думаю, «Бенфику» ждёт очень нелёгкое испытание.

Но я считаю, что будет выигрыш «Барселоны» через тотал больше (2.5). Потому что голов будет много, и я не сомневаюсь в победе «Барселоны», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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