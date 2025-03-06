«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч в Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.14.

«Реал Сосьедад» проводит неудачный сезон, а «Манчестер Юнайтед» терпит фиаско. У басков ещё есть шансы добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков. Отставание от располагающегося на шестой позиции в турнирной таблице Примеры «Бетиса» сравнительно небольшое — четыре очка. Манкунианцам же вообще не до этого. Мысли заняты другим.

Рубен Аморим опасается, как бы дело не дошло до борьбы за выживание. «Красные дьяволы» расположились на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ. На днях вылетели из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» — 1:1 (3:4 пен.). Аморим поглощён перестройкой. Думает не о нынешнем положении, которое кроме как катастрофическим не назовёшь, а о будущем. А будущего с такими ужасными показателями и невнятной игрой может и не быть. Болельщики негодуют, кредит доверия уменьшается.

С результативностью у бело-голубых дела обстоят худо, в среднем забивают 1,2 гола за игру. Мало обладающих высоким уровнем исполнительского мастерства футболистов. Впрочем, чтобы не проиграть таким манкунианцам на своём поле, должно хватить. Предлагаем заключить пари на 1Х + ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.14.