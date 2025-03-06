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«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч 6 марта

«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч 6 марта
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6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян (Испания) местный «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.20 (30%).

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.

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