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«Копенгаген» — «Челси»: прогноз и ставка на матч в Дании

«Копенгаген» — «Челси»: прогноз и ставка на матч в Дании
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В четверг, 6 марта, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Копенгаген» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Копенгагена» оценивается коэффициентом 5.10 (19%), а на ничейный исход можно поставить за 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

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