«Копенгаген» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Копенгаген» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет «Копенгагену» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

Шаг лондонцы на турнире взяли такой, что все сомнения отпадают сами собой. Они выиграли семь из восьми матчей, которые успели провести в этом сезоне. Один в плей-офф квалификации и ещё шесть — на общем этапе. Понятно, что надо делать поправку на уровень сопротивления. Однако такое выступление перед 1/8 финала можно назвать безупречным.

«Копенгаген» со скрипом прошёл стыковые встречи Лиги конференций и захромал в чемпионате Дании, но всё же на своём поле он остаётся опасным соперником. Скорее всего, первый матч в Копенгагене будет относительно спокойным, выверенным. «Челси» дождётся домашней игры, а «Копенгаген» даже устроит ничья с таким сильным оппонентом.

Вместе с тем не стоит ждать много голов. Ни одна, ни другая сторона в последнее время не радуют голевыми парадами. А хозяева, кроме того, должны понимать, что из-за разницы в классе надо быть осторожнее в обороне и не лезть на рожон. Короче говоря, что-то типа 1:1 или 1:0, 2:1 в пользу гостей здесь может быть. Берём ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча».