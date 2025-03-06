«Рома» — «Атлетик»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) местная «Рома» примет «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.35 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (28%).

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Атлетик» Бильбао не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.88.