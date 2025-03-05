«Бенфика» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.99.

«На стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и испанской «Барселоной».

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика показывает впечатляющие результаты. С начала 2025 года команда не знает поражений в 15 матчах, что делает её одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке короля. В последнем матче Ла Лиги каталонцы одержали убедительную победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 4:0.

«Бенфика» тоже демонстрирует стабильные результаты в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Однако команда испытывает проблемы с составом из-за травмы Анхеля Ди Марии, полученной в матче против «Монако». Отсутствие опытного аргентинца может сказаться на атакующем потенциале команды. В его отсутствие лидерские функции в нападении берёт на себя Вангелис Павлидис, который в текущем сезоне забил 17 голов, в том числе семь в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне «Барселона» и «Бенфика» уже встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч в Лиссабоне завершился победой «Барселоны» со счётом 5:4.

Учитывая форму команд, ожидаю, что в матче может быть забито много голов. Поставим на тотал больше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».