«Бенфика» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.80.

«Бенфика» и «Барселона» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее в групповом раунде они уже встречались, тогда в остросюжетном матче победу одержали каталонцы. Сейчас тоже верю в их успех.

Причём совсем недавно они проводили матч в рамках еврокубка – в конце января. Лиссабонцы, конечно, удивили соперника, в первом тайме вели уже 3:1, открыли счёт вообще на второй минуте. Но «Барселона» в 2025 году – крепкий орешек. Она смогла вернуться в игру во второй 45-минутке, даже несмотря на ещё один пропущенный мяч – победа 5:4.

Победив в том туре, команда Флика осталась на верхушке общей таблицы, второе место. В последнем туре она всё-таки потеряла очки, сыграла вничью с «Аталантой» (2:2). Но позиция сине-гранатовых не изменилась. Очень хорошо они показали себя в этой ЛЧ, по праву вышли в 1/8 финала со второй строчки.

«Бенфика» той же стабильностью в групповом раунде ЛЧ не отличалась, чаще теряла очки и финишировала на 16-м месте в итоге. Далее в 1/16 финала тяжело пришлось лиссабонцам, выпало играть против примерно равного соперника – «Монако». В первом матче повезло «орлам», соперник остался на поле вдесятером достаточно рано, тогда они выиграли 1:0. В ответном противостоянии началась уже активная борьба, по три мяча друг другу они забили, последние – после 80-й минуты. Итог – 3:3, общий счёт 4:3.

И эта ничья с «Монако» стала единственной неудачей «Бенфики» почти за месяц. Остальные – победы. У «Барселоны» схожая ситуация, недавно она только с «Атлетико» вничью сыграла, причём и там счёт был крупным – 4:4. Но побед в 2025 году у команды Флика больше, чем у соперника, – она вообще ни разу ещё не проигрывала за два месяца. В этом плане «Бенфика» такой же стабильностью похвастаться не может.

Всё-таки я тут поверю в успех «Барселоны». Финал уже не так и далеко, расслабляться некогда. Всё же уровень «Бенфики» ниже сейчас – точный счёт 1:2, котировка 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».