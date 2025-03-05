«Фейеноорд» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Нидерландах

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Фейеноорд» против «Интера» в 1/8 финала ЛЧ. «Фейеноорд» уволил Брайана Приске. Вместо него поработал Паскаль Босхарт несколько матчей, прошёл «Милан», и вот уже пригласили Робина ван Перси, который, чтобы вернуться в родной клуб, который его воспитал, за который он в своё время играл и в котором тренировал молодёжку, уволился из «Херенвена». Ранее клуб прошёл в ЛЧ «Милан». Теперь на очереди «Интер».

«Интер» сыграл вничью с «Наполи» в Серии А, но провёл невзрачный матч, честно говоря, и с провальным вторым таймом. Справедливо, что миланцы пропустили в конце. Вообще, чувствуется какая-то усталость в действиях игроков Симоне Индзаги. С «Ювентусом» второй тайм провалили тоже. В принципе, «Интер» сейчас не очень лёгкий и не очень уверенный по игре. Отчасти спад, я думаю, можно связать с травмой Чалханоглу, который вернулся, но прежней формы не набрал. Полноценно его заменить, конечно, невозможно. И глубина скамейки у «Интера» ну вот не такая оказалась внушительная, как думали раньше. Видно, что тяжело клубу.

Здесь я в исход лезть не буду. «Фейеноорд» дома, он с кучей травм. «Интер» сейчас не самый свежий. Я возьму просто «обе забьют» с коэффициентом 1.89. Я думаю, в Нидерландах сценарий должен быть открытым. Мне кажется, что «Фейеноорд» понимает, что шанс получить положительный результат дома есть, как в противостоянии с «Миланом» победили они дома, а в гостях была ничья и прошли дальше. Я возьму просто «обе забьют».

При всём кризисе «Интера» есть там кому забивать. «Фейеноорд» может дать пространство дома, ну и у нидерландцев быстрая атака, могут тоже сами забить они», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».