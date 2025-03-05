Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ «Бенфика» — «Барселона»

5 марта «Бенфика» примет «Барселону» в матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне начнётся в 23:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет до 100 000 рублей за регистрацию:

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Путь «Бенфики» в 1/8 финала оказался более длинным, чем у соперника. Португальцы хуже выступили на общем этапе и должны были пройти стадию 1/16 финала. На ней лиссабонскому коллективу попался «Монако». Футболисты «Бенфики» победили (1:0) в выездной встрече. В ответном матче на своём поле они сыграли вничью (3:3) и прошли дальше.

«Барселона» тоже встречалась с «Монако». В 1-м туре общего этапа каталонцы уступили монегаскам (1:2). Однако дальше сине-гранатовые показали одно из лучших выступлений текущего розыгрыша и больше не проигрывали. В итоге коллектив Ханс-Дитера Флика занял второе место, пропустив вперёд только «Ливерпуль» и обеспечив себе прямой выход в 1/8 финала.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Барселону» явным фаворитом данного противостояния. На проход каталонцев в следующий раунд дают коэффициент 1.27. Выход «Бенфики» в четвертьфинал оценивается в 4.00. Тем не менее наставник «Барсы» Флик отдаёт сопернику должное: «Нас ждёт сложная игра. «Бенфика» играет очень хорошо, с ними будет непросто», — считает тренер.

Команды уже встречались в текущем розыгрыше турнира. В январском матче в Лиссабоне сильнее оказались гости (5:4). Ответная игра соперников состоится 11 марта в Барселоне.

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