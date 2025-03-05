«Бавария» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Байер».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Бавария» против «Байера» в Лиге чемпионов. Это уже четвёртая встреча команд в этом сезоне. Играли в чемпионате дважды они уже, и в Кубке представители Бундеслиги в 1/8 финала друг против друга сыграли. В чемпионате две ничьих – 1:1 и 0:0. А в Кубке «Байер» победил на «Альянц-Арене» 1:0. В первом круге чемпионата в Мюнхене «Байер» сыграл в «автобус», впервые при Алонсо, и, в общем, добыл нужный результат. Моментов в игре почти не было. По голу команды забили дальними ударами.

В Кубке же «Байер» одолел «Баварию» в гостях, потому что мюнхенцы остались в меньшинстве. «Байер» использовал свои шансы, но даже в меньшинстве «Бавария» играла лучше, чем «Байер», имела моменты. А вот в Леверкузене уже недавний матч, последний матч, в нём «Байер» полностью переиграл соперника, вообще. Только вот не победил он, по счёту, по игре просто уничтожил «Баварию». Мюнхенцы свой первый удар нанесли, по-моему, на 75-й минуте. Второй удар там на 80-й минуте был после стандарта. Вообще, «Бавария» была ужасна. Она худший матч при Компани провела, но получила нужный счёт и сохранила восьмиочковый отрыв от «Байера». В Бундеслиге «Бавария» — почти чемпион.

Но теперь — Лига чемпионов. Я думаю, что «Бавария», конечно, после последней встречи с «Байером» захочет реабилитироваться дома. Ну, как-то унизительно было так играть. И у игроков есть самолюбие, и Компани дома захочет, конечно, всё показать, что он Алонсо впервые победит. Ну а «Байер» может даже сыграть в «автобус». Он осенью в Мюнхене не помешал «Байеру» забить. У «Байера» очень мощная атака. «Бавария», я думаю, сыграет дома открыто, смело. Понятно, что с учётом сильных качеств соперника, но дома «Бавария» будет играть с позиции силы, мне кажется, и будет давать «Байеру» пространство. А «Байер» пространством воспользуется, «Бавария» сама, я думаю, тоже забьёт.

Так что я возьму «обе забьют» за 1.71», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».