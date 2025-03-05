«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру плей-офф Лиги чемпионов 5 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 1.80.

«ПСЖ» против «Ливерпуля». Конечно же, это шутка, но «громкая вывеска» подталкивает на это.

«ПСЖ» — команда, которая в своём чемпионате не проиграла ни разу, уверенно лидирует с отрывом в 13 очков от второго места. Команда выиграла 10 матчей подряд в разных турнирах, при этом забив 40 мячей. Последние два поражения у парижан случились в ноябре прошлого года, как раз таки в групповой стадии Лиги чемпионов. Они проиграли «Баварии» на выезде 1:0, и дома «Атлетико» Мадрид 1:2. «ПСЖ» имеет очень сильную атаку в лице Баркола и Дембеле, которые на двоих забили 30 мячей, а также примкнувшего к ним Хвичи. «ПСЖ» — просто команда-топ.

«Ливерпуль» в этом году, я имею в виду 2025 год, провёл 16 официальных матчей, в которых умудрился проиграть трижды (особенно это слово «умудрился» относится к матчу на Кубок Англии с «Плимутом», командой, которая стоит на вылет из Чемпионшипа), четыре матча свёл вничью и девять раз победил. А если посмотреть на выездные игры этого календарного года, которых было девять, то мы видим, что три раза «красные» победили, три раза проиграли и три раза свели матчи вничью.

Ну а теперь к прогнозу. «Ливерпуль» не победит на «Парк-де-Пренс». Я предчувствую ничейный исход за 3.80. И вы можете рискнуть, но я склоняюсь к победе «ПСЖ» с форой (0) за 1.80. Дембеле и Баркола, а может быть, и Кварацхелия, «нарисуют», а Доннарумма «потащит». Поэтому фора (0) на «ПСЖ», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».