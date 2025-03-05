«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Париже

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике находится в отличной форме. Команда не проигрывает с ноября 2024 года и уверенно лидирует в Лиге 1. Недавно парижане разгромили «Брест» с общим счётом 10:0 в стыковых матчах Лиги чемпионов. Луис Энрике отметил, что его команда не будет играть с оглядкой на соперника и стремится к победе.

«Ливерпуль» тоже лидирует в Премьер-лиге и успешно прошёл групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в турнирной таблице. Мохамед Салах находится в отличной форме, забив 30 мячей в различных турнирах в этом сезоне. Однако «Ливерпуль» столкнулся с кадровыми проблемами: Джо Гомес и Конор Брэдли не смогут принять участие в предстоящем матче.

Обе команды известны своим атакующим стилем игры. Исход встречи будет зависеть от того, кто лучше реализует свои моменты и допустит меньше ошибок в обороне. С учётом текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».