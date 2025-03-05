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«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Париже
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике находится в отличной форме. Команда не проигрывает с ноября 2024 года и уверенно лидирует в Лиге 1. Недавно парижане разгромили «Брест» с общим счётом 10:0 в стыковых матчах Лиги чемпионов. Луис Энрике отметил, что его команда не будет играть с оглядкой на соперника и стремится к победе.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» тоже лидирует в Премьер-лиге и успешно прошёл групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в турнирной таблице. Мохамед Салах находится в отличной форме, забив 30 мячей в различных турнирах в этом сезоне. Однако «Ливерпуль» столкнулся с кадровыми проблемами: Джо Гомес и Конор Брэдли не смогут принять участие в предстоящем матче.

Обе команды известны своим атакующим стилем игры. Исход встречи будет зависеть от того, кто лучше реализует свои моменты и допустит меньше ошибок в обороне. С учётом текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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