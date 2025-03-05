«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч плей-офф Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.70.

«ПСЖ» и «Ливерпуль» встретятся в центральном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Эту пару мы как будто и в финале могли бы увидеть. Хотя один из клубов в этом еврокубке уже выступил сильно ниже ожиданий.

Да, думаю, мало кто на старте этой ЛЧ мог предположить, что к концу группового раунда «ПСЖ» не то что не будет идти в топ-8, он будет вообще рисковать не попасть в плей-офф. Но это случилось, парижане даже на некоторое время опускались за пределы топ-24. Впрочем, тут дело не только в проблемах команды Луиса Энрике, которые, конечно, есть. График матчей у неё был один из самых сложных в турнире, много топовых соперников. Отсюда и неудачные результаты.

Но по итогу «ПСЖ» попал в плей-офф, в предпоследнем туре уверенно обыграл «Ман Сити» (4:2). А в 1/16 финала парижанам выпало играть с «Брестом» из своей же Лиги 1. Исход у них был заранее предрешён – лёгкий проход подопечных Энрике в 1/8 (общий счёт 10:0).

«Ливерпуль» тоже, можно сказать, удивил. Только, в отличие от «ПСЖ», он сделал это в позитивном ключе. Клуб показал самый лучший результат в групповом раунде, до последнего тура даже шёл на серии побед. Только в самом конце «красные» уступили ПСВ, но на тот момент они уже гарантировали себе выход в плей-офф с первой строчки.

В чемпионатах своих стран у них ситуация схожая – оба являются главными претендентами на чемпионство, имеют отрывы от преследователей. Тут между ними разницы почти нет. Правда, команда Слота не идёт на длинной серии побед, время от времени терпит неудачи. Но на её чемпионские амбиции это не влияет. А «ПСЖ» намного легче выступать в Лиге 1, где оппозиция не такая серьёзная, как в АПЛ.

Всё-таки в их паре я отдам предпочтение «Ливерпулю». Он лучше проводит сезон, почти не испытывает больших проблем. У «ПСЖ» уже возникали трудности в этом еврокубке с сильными соперниками. А сейчас против него выйдет вообще один из сильнейших клубов Европы. Но, опять же, слишком лёгкой победы «красных» не жду, стоит учитывать высокий уровень парижан.

С небольшим счётом, но всё же думаю, что тут победит «Ливерпуль» — 2.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».