Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Вашингтон».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.17.

«Неудачная первая половина сезона продолжает сказываться на положении «Рейнджерс» — команда всё ещё пытается вернуться в зону плей-офф. Сейчас «синерубашечники» занимают девятое место и вплотную подобрались к зоне уайлд-кард. Однако их недавние результаты внушают оптимизм: четыре победы в пяти матчах, а в двух последних встречах они и вовсе не пропускали. Отличная форма в марте позволяет коллективу Питера Лавиолетта рассчитывать на успешный финиш регулярного чемпионата. Поймал свою игру Джей Ти Миллер — у американца восемь очков в последних пяти играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В среду, 5 марта, «Рейнджерс» ждет серьёзное испытание — на их лёд приедет лидер Восточной конференции. В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, и оба раза победу одержал «Вашингтон». Однако сейчас «Кэпиталз» далеки от своей лучшей формы: недавно они потерпели три поражения подряд — впервые в сезоне. Последний матч с «Оттавой» завершился победой, но лишь в серии буллитов (5:4 Б), причём по ходу встречи «Кэпс» растеряли комфортное преимущество 3:0.

С учётом текущего состояния команд предлагаю поставить на победу «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкин подождёт с рекордом, Шестёркин засучил рукава
«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкин подождёт с рекордом, Шестёркин засучил рукава
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android