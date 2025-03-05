«Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Вашингтон».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.17.

«Неудачная первая половина сезона продолжает сказываться на положении «Рейнджерс» — команда всё ещё пытается вернуться в зону плей-офф. Сейчас «синерубашечники» занимают девятое место и вплотную подобрались к зоне уайлд-кард. Однако их недавние результаты внушают оптимизм: четыре победы в пяти матчах, а в двух последних встречах они и вовсе не пропускали. Отличная форма в марте позволяет коллективу Питера Лавиолетта рассчитывать на успешный финиш регулярного чемпионата. Поймал свою игру Джей Ти Миллер — у американца восемь очков в последних пяти играх.

В среду, 5 марта, «Рейнджерс» ждет серьёзное испытание — на их лёд приедет лидер Восточной конференции. В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, и оба раза победу одержал «Вашингтон». Однако сейчас «Кэпиталз» далеки от своей лучшей формы: недавно они потерпели три поражения подряд — впервые в сезоне. Последний матч с «Оттавой» завершился победой, но лишь в серии буллитов (5:4 Б), причём по ходу встречи «Кэпс» растеряли комфортное преимущество 3:0.

С учётом текущего состояния команд предлагаю поставить на победу «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».