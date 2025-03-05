«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.50.

«В прошлую среду «Автомобилист» обыграл казанцев дома, причём игровое преимущество было гораздо солиднее итогового счёта 2:1. Уральская команда уже репетирует плей-офф, и даже против самых сильных соперников (таких как «Динамо» или «Магнитка») выглядит симпатично, дисциплинированно и эффективно. «Ак Барс» же после визита в Екатеринбург вчистую уступил по игре и в Челябинске, и в Новосибирске (где им просто повезло по причине расточительности хозяев).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2025, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Обладающему качественной обороной «Автомобилисту» казанцы вряд ли забьют больше одной шайбы. Совершенно точно предстоящий матч будет тягучим и малорезультативным (максимум четыре гола на двоих). Явными фаворитами выглядят гости. Как и неделю назад, они уверенно победят «Ак Барс», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».