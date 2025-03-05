Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.50.

«В прошлую среду «Автомобилист» обыграл казанцев дома, причём игровое преимущество было гораздо солиднее итогового счёта 2:1. Уральская команда уже репетирует плей-офф, и даже против самых сильных соперников (таких как «Динамо» или «Магнитка») выглядит симпатично, дисциплинированно и эффективно. «Ак Барс» же после визита в Екатеринбург вчистую уступил по игре и в Челябинске, и в Новосибирске (где им просто повезло по причине расточительности хозяев).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обладающему качественной обороной «Автомобилисту» казанцы вряд ли забьют больше одной шайбы. Совершенно точно предстоящий матч будет тягучим и малорезультативным (максимум четыре гола на двоих). Явными фаворитами выглядят гости. Как и неделю назад, они уверенно победят «Ак Барс», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Автомобилист». Гатиятулин и Заварухин мыслями в плей-офф
«Ак Барс» — «Автомобилист». Гатиятулин и Заварухин мыслями в плей-офф
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android