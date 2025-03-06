«Рома» — «Атлетик»: прогноз на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Рома» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.88.

Беспроигрышная серия римлян в чемпионате Италии насчитывает 11 матчей. Мирных исхода за этот промежуток времени всего три: с «Миланом» (1:1), «Болоньей» (2:2) и «Наполи» (1:1). В стыках Лиги Европы «волки» прошли «Порту». Первая встреча ознаменовалась ничьей — 1:1. Ответную на своём поле выиграли — 3:2.

Римляне стали очень опасны. Настолько, что «Атлетик» из Бильбао не видится для них непобедимым соперником. Подопечные Эрнесто Вальверде, по обыкновению, держатся в верхней части турнирной таблицы Примеры (занимают четвёртую строчку). Проиграли всего-навсего семь матчей в этом сезоне.

Главный секрет стабильности и успеха — превосходная оборона. Одна из лучших в Испании. Впрочем, не всегда стараний защитников и голкипера оказывается достаточно. Во всех турнирах баски пропустили 35 мячей. Не много, но и не совсем мало. Может быть, у римлян и не получится победить, но один гол наверняка соорудить сумеют.

В то же время и у «львов» весьма неплохо обстоят дела с результативностью. В среднем за встречу в Лиге Европы и чемпионате Испании забивают 1,7 гола. Лидеры атаки «Атлетика», в том числе лучший бомбардир команды Ойан Сансет, в отличном тонусе. Ответить на результативность «Ромы» есть чем.