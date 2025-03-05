Николай Оганезов: по факту роста букмекерского рынка на 40% не произошло, но он растёт

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок рассказал о росте российского букмекерского рынка.

«Целевые отчисления букмекеров за 2024 году составили 35,2 млрд рублей. Повышение оборота на 40% — к этим цифрам нужно относиться аккуратно. На эту цифру влияет в том числе инфляция. И по факту такого роста рынка, конечно, не произошло.

Это больше в таких цифрах, которые нужно более внимательно смотреть. Но, тем не менее, рынок действительно растёт, и самое главное, что растёт за счёт качества. Качество услуг легальных операторов постоянно повышается.

У нас есть конкурент — нелегальный рынок, на нём спектр разнообразных возможностей больше, чем у нас. С ним мы можем конкурировать за счёт качества, гарантий нашим игрокам», — отметил Оганезов.