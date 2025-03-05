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Елена Шейкина: против дроповодов могут ввести уголовную ответственность

Елена Шейкина: против дроповодов могут ввести уголовную ответственность
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Председатель правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок рассказала о мерах, которые вводятся для борьбы с нелегальным игорным бизнесом в России.

«Если раньше банки могли только приостанавливать операции, которые содержались в фидах ЦБ РФ, то с 1 июля банки обязаны блокировать любые платежи от клиентов, которые попали в фиды МВД. Это серьёзное подспорье. Всё больше появляется механизмов различных взаимодействия банков с ЦБ РФ.

Ожидаем, что с большой долей вероятности будет введена уголовная ответственность против злодеяний так называемых дроповодов. Эта деятельность будет существенно пресечена», — заявила Шейкина.

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