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«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы
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6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «АФАС» в городе Алкмар (Нидерланды) местный «АЗ Алкмар» примет «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «АЗ Алкмар» оценивается коэффициентом 3.35 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.85 (25%).

В то же время аналитики считают, что матч «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.51.

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