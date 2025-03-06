«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч в Нидерландах

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм».

Ставка: АЗ победит за 3.30.

В стыках «АЗ Алкмар» прошёл «Галатасарай» (4:2 и 2:2). Четыре из шести голов забили футболисты до 24 лет включительно. Перспективный 40-летний бельгийский специалист Мартен Мартенс весьма эффективно использует сильные качества молодых одарённых футболистов. Пусть шестое место в турнирной таблице Эредивизи не смущает. Много сил брошено на Кубок Нидерландов (вышли в финал) и на Лигу Европы.

У «шпор» последнее время кадровых потерь стало меньше, и результаты чуть-чуть улучшились. Подопечные Ангелоса Постекоглу выиграли три из четырёх предыдущих матчей АПЛ. Загвоздка в том, у «Брентфорда» (2:0) отняли очки не без везения (соперник был лучше), а нынешний «МЮ» (1:0) и располагающийся в зоне вылета «Ипсвич» (4:0) не одолеет только ленивый.

И после победной серии последовало домашнее поражение от также переживающего трудные времена «Манчестер Сити» (0:1). Не от всех травм «Тоттенхэм» успел вылечиться. По-прежнему из-за повреждений отсутствует много важных игроков, а только-только покинувшие лазарет ещё не набрали оптимальную форму.

Другими словами, «шпоры» приходят в норму, но пока стабильность только в намётках. По-прежнему много брака в защите и мало остроты в атаке. В общем, все условия для домашней победы «АЗ Алкмар». Поддержка нидерландских болельщиков — это мощное оружие. Без неё клуб из Алкмара уступил лондонцам в общем этапе со счётом 0:1. Надо бы взять реванш.