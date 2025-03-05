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Николай Оганезов: популистские законопроекты открывают дорогу нелегальным букмекерам

Николай Оганезов: популистские законопроекты открывают дорогу нелегальным букмекерам
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Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок высказал опасения относительно законопроектов в отношении букмекерского сегмента.

«Нелегальные игорные заведения через рекламу доходят до потребителя. У них более просто всё: не требуется идентификации, они могут использовать образ человека в рекламе. Поэтому их реклама более интересная, особых проблем для размещения нет в интернете. Она доходит и до несовершеннолетних.

Здесь, конечно, момент, который вызывает большую озабоченность, — работа наших законодателей. Появляются новые законопроекты, к сожалению, от одних и тех же лиц. Эти законопроекты, по сути, популистские. Они направлены исключительно против легального рынка.

То есть для нелегалов ещё больше открывается дорога к нашим гражданам. Конечно, здесь очень тяжело конкурировать», — заявил Оганезов.

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