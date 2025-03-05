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Оганезов объяснил, в чём опасность законопроекта о повышении возраста игроков на ставках

Оганезов объяснил, в чём опасность законопроекта о повышении возраста игроков на ставках
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Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок рассказал, в чём опасность законопроекта, который предусматривает повышение возраста игроков у легальных букмекеров в России с 18 до 25 лет.

«Кажется, разумная идея. Но с другой стороны, с 18 до 25 лет — это взрослые уже люди. И это самые активные пользователи интернета, гаджетов. И запретить им пользоваться услугами легального оператора невозможно. У него всегда будет альтернатива в виде нелегального оператора.

И здесь мы будем наблюдать огромный переток аудитории в нелегальный сектор», — подчеркнул Оганезов.

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