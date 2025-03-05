Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дмитрий Свищёв рассказал, для чего создают Российский спортивный фонд

Дмитрий Свищёв рассказал, для чего создают Российский спортивный фонд
Аудио-версия:
Комментарии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, депутат ЛДПР, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок рассказал о создании Российского спортивного фонда и объяснил, для чего нужна эта организация.

«Я ведь ещё и президент Федерации кёрлинга России. Так вот, мы до сих пор не можем понять, как формируется этот механизм, таблица целевых отчислений на федерации. Есть те, кто получает миллиарды, есть те, кто получает десятки тысяч. И всё это сложно считается. И для многих это несправедливое распределение средств.

При этом мы безумного благодарны и ЕРАИ, и букмекерам. Спорт без их денег на сегодняшний день не проживёт, давайте честно, развиваться не сможет. Мы заинтересованы в том, чтобы фонд был. Чтобы он выстроил быстро прозрачную систему распределения средств.

Чтобы все федерации понимали, куда пойдут деньги, сколько денег и как планировать бюджет на будущее. Сейчас многие федерации не понимают, куда распределять деньги уже полученные. Счётная палата не раз обращала внимание на такие нарушения. Вроде всё законно, но есть свои проблемы», — отметил Свищёв.

Материалы по теме
Дмитрий Свищёв: Российский спортивный фонд будет инвестировать в инфраструктуру
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android