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Дмитрий Свищёв: Российский спортивный фонд будет инвестировать в инфраструктуру

Дмитрий Свищёв: Российский спортивный фонд будет инвестировать в инфраструктуру
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, депутат ЛДПР, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассказал о задачах, которые будут стоять перед Российским спортивным фондом.

«Фонд будет инвестировать в инфраструктуру. Мы с Михаилом Владимировичем Дегтярёвым обсуждали этот вопрос. Задача — поднимать спорт именно благодаря вот этим средствам, которые будут поступать от букмекеров. Строить стадионы, заниматься капитальным ремонтом объектов.

Есть стадионы, которым уже по 50, по 100 лет, но на них не хватает бюджетных средств. А эти полученные средства помогут распределять деньги не только на федерации, но и на поддержание инфраструктуры», — заявил Свищёв.

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