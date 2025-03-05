Эрика Сурикова: сокращение целевых отчислений может повлиять на финансирование ЮФЛ

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок выразила опасения относительно новой схемы распределения целевых отчислений букмекеров.

«Безусловно, мы думаем об этом, и у нас это вызывает некоторые опасения. Потому что 40% бюджета формируется из партнёрских денег, из спонсорских. Букмекерские отчисления — очень важная часть поступлений нашего бюджета. За счёт этих средств финансируется и ЮФЛ, и играют в футбол в школе, и различные инфраструктурные проекты. И, безусловно, у нас вызывает опасения, что в случае сокращения целевых отчислений финансирование этих проектов придется либо сократить, либо прекратить. Конечно, это вряд ли будет способствовать развитию футбола.

Для нас букмекеры — важный стратегический партнёр. В последние годы наши взаимоотношения строятся не только через спонсорство, но и через промо поддержку. Мы ввели пункт в наши контракты с букмекерами, у них есть обязательство, что они тратят минимум 30% бюджета на маркетинговые активации, продвижение соревнований, игроков. И мы видим, что они тратят куда больше. И есть много инициатив, которые реализуются только благодаря букмекерам», — отметила Сурикова.