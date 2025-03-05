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Эрика Сурикова: сокращение целевых отчислений может повлиять на финансирование ЮФЛ

Эрика Сурикова: сокращение целевых отчислений может повлиять на финансирование ЮФЛ
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова на деловом завтраке для лидеров индустрии ставок выразила опасения относительно новой схемы распределения целевых отчислений букмекеров.

«Безусловно, мы думаем об этом, и у нас это вызывает некоторые опасения. Потому что 40% бюджета формируется из партнёрских денег, из спонсорских. Букмекерские отчисления — очень важная часть поступлений нашего бюджета. За счёт этих средств финансируется и ЮФЛ, и играют в футбол в школе, и различные инфраструктурные проекты. И, безусловно, у нас вызывает опасения, что в случае сокращения целевых отчислений финансирование этих проектов придется либо сократить, либо прекратить. Конечно, это вряд ли будет способствовать развитию футбола.

Для нас букмекеры — важный стратегический партнёр. В последние годы наши взаимоотношения строятся не только через спонсорство, но и через промо поддержку. Мы ввели пункт в наши контракты с букмекерами, у них есть обязательство, что они тратят минимум 30% бюджета на маркетинговые активации, продвижение соревнований, игроков. И мы видим, что они тратят куда больше. И есть много инициатив, которые реализуются только благодаря букмекерам», — отметила Сурикова.

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